Bošnjaški politik Radončić upa, da bodo volitve v BiH odnesle radikalne politike

pogovarjala se je dopisnica STA iz Zagreba, Tina Bernik

Sarajevo, 10. avgusta - Zahteve Hrvatov po spremembah volilne zakonodaje v Bosni in Hercegovini so popolnoma legitimne, je v pogovoru za STA dejal bošnjaški politik in lastnik časnika Dnevni avaz Fahrudin Radončić. Upa, da bodo letošnje volitve odnesle radikalne politike, ki strašijo z vojno, namesto da bi se spopadali z draginjo, in prinesle stabilnejše odnose v državi.