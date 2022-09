Po napovedi mobilizacije na mejah z Gruzijo in Finsko kolone ruskih vozil

Moskva/Berlin, 22. septembra - Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin v sredo napovedal delno mobilizacijo, so na mejah z Gruzijo in Finsko nastale kolone vozil, v katerih so številni Rusi, ki se želijo izogniti morebitnemu vpoklicu. Nemške oblasti so medtem napovedale, da so pripravljene sprejeti ruske dezerterje, ki jim grozi resna represija, poročajo tuje agencije.