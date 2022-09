Pogreba Shinza Abeja se bodo udeležili odposlanci iz več kot 210 držav in organizacij

Tokio, 22. septembra - Predstavniki najmanj 217 držav, ozemelj in mednarodnih organizacij so potrdili udeležbo na državnem pogrebu nekdanjega japonskega premierja Shinza Abeja, ki bo potekal prihodnji torek, je danes sporočila japonska vlada. Med drugimi sta udeležbo potrdila podpredsednica ZDA Kamala Harris in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.