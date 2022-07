Japonci so se poslovili od pokojnega premierja Abeja

Tokio, 12. julija - Na Japonskem so se danes poslovili od nekdanjega premierja Shinza Abeja, ki je bil minuli teden ubit v atentatu. Na ulicah Tokia se je zbralo na tisoče ljudje, da bi se še zadnjič poklonili pokojniku, medtem ko je mimo peljal mrliški voz s posmrtnimi ostanki Abeja. Svojci in ožji prijatelji so se od njega poslovili na zasebni pogrebni slovesnosti.