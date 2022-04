DZ potrdil zakon za izboljšanje položaja študentov

Ljubljana, 6. aprila - DZ je na današnji seji z 68 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog zakona za urejanje položaja študentov, ki bo s predvidenimi ukrepi lajšal študentsko življenje. Zakon prinaša zvišanje državnih štipendij za 20 odstotkov do leta 2024 in povečanje sredstev za investicije v gradnjo študentskih domov in tudi višje subvencije za prehrano.