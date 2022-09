Ruse, ki se želijo izogniti mobilizaciji, čakajo številne ovire na poti v tujino

Moskva, 22. septembra - Rusi, ki bežijo pred mobilizacijo, v Estoniji in Latviji ne morejo računati na azil, Litva in Poljska odločitve o tem še nista sporočili. Iz Finske so v sredo poročali o povečanem prometu na meji z Rusijo. Po napovedi vpoklica v vojsko so v Rusiji sicer poskočile cene letalskih kart, številni poleti so bili v trenutku razprodani.