Kijev Medvedčuka zamenjal za več kot 200 borcev iz Mariupolja in drugih ujetnikov

Kijev/Moskva, 22. septembra - Ukrajina in Moskva sta v sredo izvedli najobsežnejšo izmenjavo ujetnikov doslej. V zameno za tesnega zaveznika Kremlja Viktorja Medvedčuka in 55 drugih ujetnikov je Moskva Kijevu izročila več kot 200 Ukrajincev, med katerimi so tudi borci iz Mariupolja in deset tujcev, poročajo tuje tiskovne agencije.