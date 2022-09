Med desetimi osvobojenci iz ruskega ujetništva tudi Hrvat

Rijad, 21. septembra - Deset vojnih ujetnikov, ki so se v Ukrajini bojevali na strani ukrajinskih sil, je bilo v okviru izmenjave zapornikov med sprtima stranema premeščenih v Savdsko Arabijo, je danes sporočilo savdsko zunanje ministrstvo. Ujetniki, ki prihajajo iz ZDA, Maroka, Švedske, Hrvaške in Velike Britanije, so v savdsko prestolnico Rijad prispeli iz Rusije.