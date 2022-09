Pahor nastopil na srečanju ob 30. obletnici sprejetja deklaracije ZN o pravicah pripadnikov manjšin

New York, 22. septembra - Predsednik Borut Pahor se je ob robu splošne razprave 77. zasedanja Generalne skupščine ZN udeležil srečanja na visoki ravni ob obeležitvi 30. obletnice sprejetja deklaracije ZN o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin. Opozoril je, da je svet 30 let po sprejetju deklaracije znova na prelomnici.