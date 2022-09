Pahor na zasedanju Generalne skupščine ZN pozval k miru in sodelovanju

New York, 21. septembra - Predsednik Borut Pahor je v govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 77. zasedanja Generalne skupščine ZN opozoril na rusko agresijo proti Ukrajini in ob mednarodnem dnevu miru pozval k vrnitvi upanja na trajni mir. Govor je razdelil v tri tematske sklope - mir in varnost, sodelovanje ter multilateralizem.