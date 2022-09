V Rusiji na protestih proti mobilizaciji pridržali več kot 1300 ljudi

Moskva, 21. septembra - Na protestih po vsej Rusiji, ki so izbruhnili po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin danes odredil delno vojaško mobilizacijo civilistov za bojevanje v Ukrajini, je bilo pridržanih več kot 1300 ljudi, so sporočili iz ruske nevladne medijske organizacije OVD-Info. Shodi so potekali v 38 ruskih mestih.