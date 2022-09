Fides ob napovedi stavke zahteva izstop iz enotnega plačnega sistema in spremembe kolektivne pogodbe za zdravnike

Ljubljana, 21. septembra - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so po torkovi izredni letni konferenci napovedali stavko, ki se bo začela 19. oktobra. Izmed glavnih poudarjajo zahtevo za izstop iz enotnega plačnega sistema s spremembo zakona o zdravniški službi, ob tem pa pogajanja za nov tarifni del kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.