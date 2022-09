Minister za zdravje Fides za torek povabil na pogajanja

Ljubljana, 21. septembra - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes v odzivu na odločitev Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides o splošni stavki, ki jo je napovedal za 19. oktober, ponovil, da vlada izstopa zdravnikov in katerekoli skupine iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja ne odobrava. So pa Fides za torek povabili na pogajanja.