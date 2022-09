Finance o reševanju inflacije (21. 9.)

Ljubljana, 21. septembra - Tanja Smrekar v komentarju Inflacija negotovosti in zmešnjav piše o visoki stopnji inflacije, dolgoročni pomoči gospodarstvu s strani vlade in negotovih davčnih spremembah. Po mnenju avtorice je gospodarjenje z denarjem s strani vlade vprašljivo in nepremišljeno ter da bi se pri vlaganju, idejah in spremembah moralo gledati na dolgoročni učinek.