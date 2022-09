Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 9.)

Ljubljana, 21. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odpoklicu slovenskega veleposlanika v Združenih državah Amerike Toneta Kajzerja. Predsednik republike Borut Pahor je bil ob tem kritičen do odločitve zunanje ministrice Tanje Fajon, saj meni, da gre za nesorazmeren ukrep. Poročale so tudi o nekaterih vložitvah kandidatur za predsednika republike.