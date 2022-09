Zahod obsodil napovedane referendume na zasedenih območjih v Ukrajini

New York/Washington, 20. septembra - V ZDA in Nemčiji so danes obsodili napovedane referendume proruskih separatistov v Ukrajini in napovedali, da ne bodo sprejeli njihovih rezultatov. Podobna obsodba je prispela tudi s strani generalnega sekretarja zveze Nato Jensa Stoltenberga, ki je obenem opozoril, da gre za nov poskus stopnjevanja vojne v Ukrajini.