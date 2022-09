Proruski separatisti na vzhodu Ukrajine napovedali referendume o priključitvi Rusiji

Moskva, 20. septembra - Na proruskih separatističnih ozemljih v regijah Lugansk, Doneck in Herson na vzhodu Ukrajine naj bi med 23. in 27. septembrom potekali referendumi o priključitvi k Rusiji, kot so danes napovedali lokalni proruski predstavniki in ruski mediji. Do izvedbe referendumov prihaja v luči hitrega napredovanja ukrajinskih sil.