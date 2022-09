SDS s prvo interpelacijo tega mandata proti Bobnarjevi, ta se zagovora v DZ ne boji

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 20. septembra - V SDS so prvo interpelacijo v tem mandatu vložili zoper notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Očitajo ji zlorabo funkcije, zavajanje javnosti in opustitev dolžnostnih ravnanj. Koalicija očitke zavrača kot neutemeljene, Bobnarjeva pa poudarja, da se interpelacije, ki ji očita solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne boji.