Interpelacije zoper notranje ministre stalnica v slovenskem političnem prostoru

Ljubljana, 20. septembra - Interpelacije o delu in odgovornosti ministrov oz. ministric za notranje zadeve so stalnica mnogih dosedanjih vladnih mandatov. Doletela je tudi aktualno notranjo ministrico. Doslej je bila sicer izglasovana le ena interpelacija zoper notranjega ministra - leta 1998 so odstavili Mirka Bandlja, odnesla ga je afera Vič-Holmec.