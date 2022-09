Na Tasmaniji poginilo štirinajst nasedlih kitov

Sydney, 20. septembra - Na avstralski Tasmaniji je nasedla jata 14 kitov glavačev, ki so vsi poginili. Njihova trupla so v ponedeljek odkrili domačini na otoku King Island. Zakaj so živali nasedle, ni znano, a so oblasti v preiskavo že poslale biologe in veterinarje, skušale pa bodo ugotoviti tudi, ali so kiti morebiti nasedli tudi na bližnjih območjih.