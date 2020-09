Avstralski reševalci rešili 94 nasedlih kitov

Sydney, 25. septembra - Reševalci so danes potrdili, da so doslej rešili 94 kitov, ki so ta teden nasedli na zahodni obali Tasmanije. Med njimi so jih šest v globoko vodo spravili danes. Upajo, da jim bo uspelo rešiti še preostalih 12 do 20 nasedlih mrkih pliskavk, čeprav so reševalci po štirih dneh reševanja že izčrpani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.