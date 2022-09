V tajfunu Nanmadol na Japonskem štiri smrtne žrtve

Tokio, 20. septembra - V močnem tajfunu Nanmadol na Japonskem so umrli štirje ljudje, še 114 je bilo poškodovanih, je danes sporočil tiskovni predstavnik vlade Hirozaku Matsuno. Tajfun, ki naj bi se do srede umaknil nad morje, je med drugim povzročil rekordne padavine, za kar devet milijonov ljudi v treh regijah na jugu države so oblasti odredile evakuacijo.