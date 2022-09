V tajfunu Nanmadol na jugu Japonske ena smrtna žrtev, številni ranjeni

Tokio, 19. septembra - V nenavadno močnem tajfunu Nanmadol na Japonskem je doslej umrla najmanj ena oseba, še 75 pa je bilo ranjenih. Tajfun je med potovanjem po južnem japonskem otoku Kjušu povzročil rekordne padavine in izpad elektrike za približno 300.000 gospodinjstev. Za več milijonov ljudi v regijah Kjušu, Čugoku in Šikoku pa so oblasti odredile evakuacijo.