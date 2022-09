Nek v soboto dosegla 500 dni neprekinjenega delovanja s polno zmogljivostjo

Krško, 19. septembra - Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki se pripravlja na izvedbo letnega remonta med 1. oktobrom in 2. novembrom, je v soboto dosegla 500 dni neprekinjenega obratovanja na polni zmogljivosti in s tem skoraj leto in pol zanesljive oskrbe gospodinjstev in gospodarstva z domačo električno energijo, so danes objavili na spletni strani Neka.