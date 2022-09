Elektroenergetski sistem pred izjemno zahtevnim obdobjem

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana/Krško, 10. septembra - Slovenski elektroenergetski sistem z obema stebroma, Holdingom Slovenske elektrarne (HSE) in Gen energijo, je pred izjemno zahtevnim obdobjem. Jesensko-zimsko obdobje v energetiki v Evropi namreč prinaša največje izzive v desetletjih. V delovanje sistema in trga zaradi velikih tveganj zato posegajo tudi EU in članice.