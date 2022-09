Demenci prijazne točke tudi v ZD Ljubljana

Ljubljana, 19. septembra - V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana so danes na osmih lokacijah odprli demenci prijazne točke. Na točkah bodo osebam z demenco, njihovim svojcem in vsem drugim na voljo informacije o načinih in postopkih usmerjanja oseb z demenco. Skupaj bo do konca meseca po državi v mrežo vključenih že skoraj 400 demenci prijaznih točk.