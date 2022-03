Ljubljana, 15. marca - Pred uradnim začetkom testiranj za zgodnje odkrivanje demence v okviru projekta POMNI so sodelujoči v projektu opozorili, da je demenca še vedno pogosto pozabljena, odrinjena in stigmatizirana bolezen. Globalno finančno breme bolezni je ocenjeno na tisoč milijard evrov letno, veliko breme pa demenca predstavlja predvsem svojcem, so poudarili.