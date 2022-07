Na sodišču se nadaljuje razčiščevanje podrobnosti prijetja in zasega telefona Verhovnikovi

Maribor, 6. julija - V nadaljevanju predobravnavnega naroka zoper Patricijo Verhovnik, ki jo obtožnica bremeni pomoči pri poskusu umora januarja letos v Poljčanah, so na mariborskem okrožnem sodišču danes o prijetju in zasegu telefona obtoženi govorili policist, kriminalist in njena mati. Ni pa bilo vabljene policistke, zato se bo narok nadaljeval čez tri tedne.