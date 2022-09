Eva Petrič sodeluje na newyorški razstavi Portreti v vonju

New York, 17. septembra - Slovenska umetnica Eva Petrič v New Yorku sodeluje na skupinski razstavi z naslovom Portreti v vonju (Portrets in Scent), ki je na ogled v galeriji Olfactory Art Keller v Kitajski četrti. Na razstavi parfurmov oziroma vonjav umetnica sodeluje s svojim parfumom Ofelija.