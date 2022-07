V Gradu Tivoli razstava sodobne slovenske grafične produkcije

Ljubljana, 5. julija - V Gradu Tivoli se drevi odpira razstava izbora sodobne slovenske grafične produkcije po letu 2018. Pod naslovom Odtisi in vtisi 2 so predstavljena dela 43 slovenskih umetnic in umetnikov. Razstavo sta pripravila kustosa Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC) Breda Škrjanec in Božidar Zrinski.