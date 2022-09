V Cinkarni Celje pozvali k olajšavam za energetsko intenzivna podjetja

Celje, 16. septembra - Cinkarno Celje so danes obiskali gospodarski minister Matjaž Han, zunanja ministrica Tanja Fajon in državni sekretar vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Marko Koprivc. Kot je po srečanju povedal predsednik uprave Cinkarne Aleš Skok, so predstavnike vlade pozvali k olajšavam za energetsko intenzivna podjetja.