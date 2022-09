Na posvetu izvoznikov predvsem o prihajajočih izzivih

Brdo pri Kranju, 16. septembra - Slovensko gospodarstvo se spopada z zahtevnimi razmerami, med največjimi izzivi pa so visoke cene energije in zmanjšanje povpraševanja. Podjetja se bodo morala novim razmeram prilagoditi in uporabiti notranje rezerve, je bilo ključno sporočilo današnje konference slovenskih izvoznikov.