Guterres pesimističen glede možnosti za mirovna pogajanja v Ukrajini

New York, 14. septembra - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po današnjem telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dejal, da v bližnji prihodnosti ne vidi možnosti za mirovna pogajanja med Ukrajino in Rusijo. "Bilo bi naivno misliti, da smo blizu možnosti mirovnega sporazuma," je bil v New Yorku odkrito pesimističen prvi mož ZN.