Slovenske LGBT nevladne organizacije kritične do srbskih oblasti zaradi prepovedi parade ponosa

Ljubljana, 14. septembra - LGBT nevladne organizacije v Sloveniji so izrazile razočaranje in zaskrbljenost zaradi odločitve srbskega notranjega ministrstva, ki je v torek prepovedalo izvedbo parade ponosa v okviru Europride 2022 v Beogradu. Kot so zapisale v današnji izjavi za javnost, to kaže, s kakšno malomarnostjo trenutna srbska vlada obravnava družbene manjšine.