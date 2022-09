V Beogradu protesti proti Paradi ponosa, odločitev srbskih oblasti v torek

Beograd, 12. septembra - Več tisoč ljudi je v nedeljo v Beogradu protestiralo proti vseevropski Paradi ponosa. Organizatorji Europrida, ki se v srbski prestolnici začenja danes, parado načrtujejo za soboto in jo nameravajo izvesti ne glede na odločitev srbskih oblasti. To naj bi srbski predsednik Aleksandar Vučić sporočil do torka.