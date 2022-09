Pahor na pogreb kraljice Elizabete II.

Ljubljana, 14. septembra - Predsednik republike Borut Pahor se bo v ponedeljek v Londonu udeležil pogreba pokojne britanske kraljice Elizabete II., so danes sporočili iz urada predsednika. V času pogreba, v ponedeljek med 12. in 14. uro, bo zastava pred predsedniško palačo spuščena na pol droga, so še sporočili iz urada.