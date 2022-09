Krsto s pokojno Elizabeto II. bodo iz Buckinghamske palače prepeljali v Westminster

London, 14. septembra - Krsto s posmrtnimi ostanki britanske kraljice Elizabete II. ki so jo v torek iz Edinburgha prepeljali v London, bodo iz Buckinghamske palače prepeljali v Westminster. Tam se bodo lahko Britanci naslednje štiri dni, do ponedeljkovega pogreba, še zadnjič poslovili od monarhinje, ki je državi vladala 70 let.