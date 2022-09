Delo o zagatah na Balkanu (14. 9.)

Ljubljana, 14. septembra - Novica Mihajlović v komentarju Pretirano marljivi tlakovalci poti v pekel piše o pomembnosti razumevanja razmer na Balkanu s strani voditeljev v regiji in nekaterih vprašljivih načinih za doseganje stabilnosti. Avtor meni, da bo za dobro ljudi in napredek v teh državah treba predvsem spodbujati ter uveljaviti evropske standarde in norme.