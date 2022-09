Ruska vojska naj bi v odziv na ukrajinsko protiofenzivo izvedla silovite napade

Moskva, 13. septembra - Ruska vojska je danes z letali, raketami in topništvom izvedla "silovite napade" vzdolž fronte črte, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Na napredovanje ukrajinske vojske v harkovški regiji so se medtem v Kremlju odzvali z obtožbami o domnevnih zločinih ukrajinskih oblasti nad tamkajšnjimi civilisti.