SVRK se želi s hitro potrditvijo programa izogniti izgubi pol milijarde evropskih evrov

Ljubljana, 13. septembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) hiti s pripravo programa za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2021-2027. "Okvirno bo program potrjen do konca oktobra oz. začetka novembra. S tem bi se izognili izgubi pol milijarde evrov prve in druge tranše v novi finančni perspektivi," je povedal minister Aleksander Jevšek.