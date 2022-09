Bruselj odobril več kot tri milijarde evrov vreden partnerski sporazum s Slovenijo

Bruselj, 12. septembra - Evropska komisija je danes odobrila partnerski sporazum s Slovenijo za porabo 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev iz kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Ta sredstva bodo namenjena zmanjšanju razlik med regijami, in sicer s spodbujanjem inovativnosti in konkurenčnosti, so sporočili v Bruslju.