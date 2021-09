Film Smaragdni raj poklon avstrijskega ribiča dolini Soče

Tolmin, 1. septembra - V Kinogledališču Tolmin bo v petek premiera filma Smaragdni raj, v katerem avstrijski ljubitelj narave, ribič in filmski ustvarjalec Laurens Bubendorfer skozi svojo zgodbo ljubezni do ribištva pripoveduje o lepotah doline Soče in muharjenju na tem območju ter hkrati ozavešča o pomenu ohranjanja narave in življenja v vodi.