Nevladniki proti možnosti odstopanja od mejnih vrednosti emisij v industriji

Ljubljana, 12. septembra - Organizaciji Umanotera in Focus sta proti določilu v predlogu zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju energije, ki bi podjetjem v krizi omogočil odstopanja od mejnih vrednosti emisij, določenih v okoljevarstvenih dovoljenjih. Tak ukrep bi povečal odvisnost od uvoženih fosilnih goriv in poglobil energetsko krizo, so prepričani.