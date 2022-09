Odbor DZ prikimal vladnima predlogoma energetskih zakonov

Ljubljana, 12. septembra - Odbor DZ za infrastrukturo je na današnji nujni seji prikimal predlogu zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo in predlogu novele zakona o oskrbi s plini. V NSi so želeli z dopolnilom med zaščitene odjemalce plina uvrstili še vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, a je odbor dopolnilo zavrnil.