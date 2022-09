Ob obletnici terorističnih napadov v ZDA sporočila sočutja in podpore

Washington, 11. septembra - Američani so danes obeležili 21. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001. Predsednik Joe Biden se je udeležil spominske slovesnosti v Pentagonu. V New Yorku pa so se spomnili žrtev v spominskem parku na jugu Manhattna svojci žrtev ter predstavniki policije, gasilcev in mesta. Sporočila sočutja in podpore so prišla tudi iz tujine.