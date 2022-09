Napadi na ZDA pred 21 leti povod za ne povsem uspešno vojno proti terorizmu

pripravila Maja Cerkovnik

New York, 9. septembra - V ZDA bodo v nedeljo s spominskimi slovesnostmi obeležili 21. obletnico terorističnih napadov. ZDA so se nanje odzvale z vojno proti terorizmu, ki pa v Afganistanu, Iraku in drugod ni odpravila nevarnosti terorizma islamskih skrajnežev. Na enajsto obletnico napadov pa so teroristi znova udarili po ZDA in napadli ameriški konzulat v Bengaziju.