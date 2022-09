Pahor se je vpisal v žalno knjigo za kraljico Elizabeto II.

Ljubljana, 11. septembra - Predsednik republike Slovenije Borut Pahor se je danes vpisal v žalno knjigo, odprto v spomin na kraljico Elizabeto II. "Vsi čutimo praznino ob izgubi nekoga, ki je vse od povojnega časa in do danes poosebljal v tem nemirnem in spreminjajočem se svetu neko stabilnost, trdnost in vlival zaupanje," je povedal.