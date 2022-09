Karel III. razglašen za kralja tudi v Walesu, na Škotskem in Severnem Irskem

Cardiff/Edinburgh, 11. septembra - Podobno kot v soboto v Londonu je bil novi kralj Karel III. danes razglašen za kralja še v Walesu, na Škotskem in Severnem Irskem. Množice ljudi so se zbrale na gradu v Cardiffu, na osrednji ulici Edinburgha ter pred gradom Hillsborough na Severnem Irskem in poslušale razglasitev, poroča BBC News.