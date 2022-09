Sežana, 9. septembra - Na jugozahodu države so se uresničile napovedi Agencije RS za okolje (Arso) o možnosti močnejših neviht z nalivi, močnimi sunki vetra in točo. Uprava za zaščito in reševanje poroča o več poplavljenih objektih in cestah v Sežani, Postojni, Kozini in Pivki.