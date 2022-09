Na jugozahodu države danes možne močnejše nevihte, v četrtkovem neurju največ težav na Obali in v okolici Sežane

Sežana/Koper/Izola/Piran, 9. septembra - Predvsem na jugozahodu države so tudi danes možne močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra in točo, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Tudi v četrtek je neurje največ težav povzročilo na Obali in v okolici Sežane, kjer so gasilci v večini primerov črpali meteorne vode iz različnih objektov.